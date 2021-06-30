Необходимо разработать скрипт для уникализации шаблона Wordpress. Скрипт должен заменять названия картинок и стилей в шаблоне и style.css, сохраняя внешний вид и верстку. На выходе должен получаться шаблон с уникальными названиями файлов, не нарушая его структуру.
Нужно написать с нуля бекэнд для онлайн кошелька
Всем добра! Ищу бекенд разработкичика с опытом работы , а именно Node Js
Пожалуйста напишите ваш опыт и стек технологий
Подробнее о проекте обсудим лично
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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