Требуется доработка сайта на Yiiframework для добавления функции выбора места в автобусе. Необходимо реализовать три типа автобусов на 20, 30 и 50 мест. Также требуется возможность прикрепления автобуса к рейсу и указание купленного места в билете. Все операции будут проходить по безопасной сделке.