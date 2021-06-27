Верстка сайтов | FIGMA | Копирайтинг | SEO

Я начинающий веб разработчик.

уже знаю html5, css3, и прохожу обучение по php.

Готова делать лэндинги или сайты визитки как с нуля так и на Tilda.

Очень нужна практика и работы для портфолио, а так же отзывы.

Готова работа за минимальную цену.

Так же я более 3х лет работала копирайтером.

пишу продающие, seo тексты, а так же статьи на различные темы.

от 70 до 200 руб за 1000 сбп в зависимости от темы.

ссылки на мои тексты могу предоставить.

Так же есть опыт работы в Photoshop и Illustrator

Instagram @mrs_web_coding