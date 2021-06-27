Верстка сайтов | FIGMA | Копирайтинг | SEO
Я начинающий веб разработчик.
уже знаю html5, css3, и прохожу обучение по php.
Готова делать лэндинги или сайты визитки как с нуля так и на Tilda.
Очень нужна практика и работы для портфолио, а так же отзывы.
Готова работа за минимальную цену.
Так же я более 3х лет работала копирайтером.
пишу продающие, seo тексты, а так же статьи на различные темы.
от 70 до 200 руб за 1000 сбп в зависимости от темы.
ссылки на мои тексты могу предоставить.
Так же есть опыт работы в Photoshop и Illustrator
Instagram @mrs_web_coding
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