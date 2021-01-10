kemitkosta

Константин kemitkosta

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Mittni
Игорь 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
2 балла
4 года назад
Создать продающее seo описание для товара ( Машинка закаточная)
Ужасный заказчик. Обсалютно не соблюдает никакие рамки приличия. требует быстрого выполнения работы, внезапных правок, получает их и после чего пропадает. Не отвечает на сообщения, игнорирует. Не рассчитывается за работу. Проявляет безразличие к людям. Возможно исправлю отзыв, когда будут выполнены договоронности по оплате. Иначе буду обращаться в Арбитраж.
ksjuha_v
Ксения 
34 года
10 лет в сервисе
Была
11 дней назад
$1
10 баллов
4 года назад
Создать описание в к товару (автомобильная фара)
Рекомендую к сотрудничеству, отличное и понятное ТЗ, лояльные сроки!
Очень хорошо составила описание для товара, рекомендую!
Ответный отзыв
Roma911
Роман 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
6 баллов
4 года назад
Создать описание для товара
Все ок
good work
Ответный отзыв