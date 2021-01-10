kemitkosta

Ужасный заказчик. Обсалютно не соблюдает никакие рамки приличия. требует быстрого выполнения работы, внезапных правок, получает их и после чего пропадает. Не отвечает на сообщения, игнорирует. Не рассчитывается за работу. Проявляет безразличие к людям. Возможно исправлю отзыв, когда будут выполнены договоронности по оплате. Иначе буду обращаться в Арбитраж.