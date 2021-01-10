kemitkosta

Требуется создать продающее SEO описание для товара 'Машинка закаточная'. Описание должно быть уникальным (90% и выше), содержать минимум эпитетов и иметь объем около 1000 символов. Основной акцент на функциональности и преимуществах продукта.
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт4 года назад
Необходимо создать продающее SEO описание для товара - держателя для растений. Описание должно быть уникальным (90% и выше) и объемом около 1000 символов. Минимальное количество эпитетов, текст должен быть информативным и привлекать внимание потенциальных покупателей.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
Создать продающее seo описание для товара (оплетки на руль из экокожи) с уникальностью в 90% и выше описание должно быть с минимальным количеством эпитетов не длинное, но и не короткое оплетка шьется ...Закрыт4 года назад
Создать продающее seo описание для товара (оплетки на руль из экокожи) с уникальностью в 90% и выше описание должно быть с минимальным количеством эпитетов не длинное, но и не короткое Первая шьется ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Создать описание для товара (автомобильная фара) с уникальностью в 90% и выше описание должно быть с минимальным количеством эпитетов примерно 1000 символов Led вспышка фсо 16 светодиодов 48ватт 12 ...Завершен4 года назад
Создать описание для товара (елки) с уникальностью в 90% и выше описание должно быть с минимальным количеством эпитетов не длинное, но и не короткоеЗавершен4 года назад