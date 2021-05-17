Есть фото и общие замеры. По ним нужно создать 3д модель дома, гаража, забора и ландшафта. Забор нужен в лайт версии. Вся модель нужна "легкая". Сначала нужен дом, потом гараж, затем окружение. https://disk.yandex.ru/d/xsWE3v1IARJ1Kw?w=1 Срок на ...
Проект ангара АР
стандартный состав: планы, фасады, разрезы и т.п. пока только АР - позже все разделы, пишите почту вышлю ТЗ на почту.
Заявки фрилансеров
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