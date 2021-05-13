Создать 3д модель объекта

Есть фото и общие замеры. По ним нужно создать 3д модель дома, гаража, забора и ландшафта. Забор нужен в лайт версии. Вся модель нужна "легкая". Сначала нужен дом, потом гараж, затем окружение.

https://disk.yandex.ru/d/xsWE3v1IARJ1Kw?w=1

Срок на дом - день.

Продолжение работы по проекту обсудим.