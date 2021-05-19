Задача разработать эскизный альбом АР пристройки террасы -план обмера -план этажа -разрезы -кровля -фасады Примеры работы обязательно! Указать стоимость работы и сроки ...
Отмоделить в Архикаде РАБОЧИЙ проект небольшого домика..
Есть эскизник с небольшими правками "на словах".
Нужно отмоделить в 23 архикаде и получить красивые и наглядные чертежи и 3Д-виды, чтобы у рабочих на стройке не было вопросов.
Как домик будет устроен - расскажу и покажу чертежи и цифры от конструктора
Лучше моделить, немного понимая в стройке: что на бетонную плиту надо класть утеплитель и лить стяжку, а под арматурой должен быть слой бетона..
Никакие красивости (ручки, по отделке не нужны - вместо окон и дверей - проемы, стены - из блоков газосиликата (делаем штриховку с подходящей высотой ряда и тд,
Но нужны
- ряды блоков
- перемычки над окнами
- армпояса в U-блоках
- плита с армированием
- столбчатые опоры с реальным армированием
- стропила
- мауэрлаты..
- уровень грунта
Материалы надо посчитать, сделать ведомости
- сколько каких блоков (это по м3)
- какие доски сколько и на что (мауэрлаты, стропила, лобовые доски)
- арматура в плиту и в столбы
- площадь крыши для утепления, пленок и чистового покрытия
листы для печати на основе ведомостей, чтобы при изменении чего-либо в модели там цифры менялись.
моделька должна быть доступной и мне.
Ответы мои вопросы по Архикаду весьма приветствуются.
Таких домиков - несколько, это самый простой, чтобы понять, кто на что способен.
Нужна оперативная реакция на мои запросы о новых картинках - добавить в модельку, прислать мне в виде JPEG .. Это будут реально идущие стройки..
Цена - 200 руб/м2.
Заявки фрилансеров
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