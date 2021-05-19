Отмоделить в Архикаде РАБОЧИЙ проект небольшого домика..

Есть эскизник с небольшими правками "на словах".

Нужно отмоделить в 23 архикаде и получить красивые и наглядные чертежи и 3Д-виды, чтобы у рабочих на стройке не было вопросов.

Как домик будет устроен - расскажу и покажу чертежи и цифры от конструктора

Лучше моделить, немного понимая в стройке: что на бетонную плиту надо класть утеплитель и лить стяжку, а под арматурой должен быть слой бетона..

Никакие красивости (ручки, по отделке не нужны - вместо окон и дверей - проемы, стены - из блоков газосиликата (делаем штриховку с подходящей высотой ряда и тд,

Но нужны

- ряды блоков

- перемычки над окнами

- армпояса в U-блоках

- плита с армированием

- столбчатые опоры с реальным армированием

- стропила

- мауэрлаты..

- уровень грунта

Материалы надо посчитать, сделать ведомости

- сколько каких блоков (это по м3)

- какие доски сколько и на что (мауэрлаты, стропила, лобовые доски)

- арматура в плиту и в столбы

- площадь крыши для утепления, пленок и чистового покрытия

листы для печати на основе ведомостей, чтобы при изменении чего-либо в модели там цифры менялись.

моделька должна быть доступной и мне.

Ответы мои вопросы по Архикаду весьма приветствуются.

Таких домиков - несколько, это самый простой, чтобы понять, кто на что способен.

Нужна оперативная реакция на мои запросы о новых картинках - добавить в модельку, прислать мне в виде JPEG .. Это будут реально идущие стройки..

Цена - 200 руб/м2.