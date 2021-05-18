СРОЧНО! Сделать эскизный проект АР пристройки террасы к существующему

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Закрыт4 заявки705 просмотров

Задача разработать эскизный альбом АР пристройки террасы

-план обмера

-план этажа

-разрезы

-кровля

-фасады

Примеры работы обязательно!

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4 года назад
Zizfiv5o
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