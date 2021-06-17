Zizfiv5o

Александр Zizfiv5o

 
38 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • 3D визуализация интерьерных конструкций

    Требуется создать 10 сцен визуализации стеклянных перегородок в интерьере в высоком 4K качестве. Обязательно следовать представленным примерам стилистики и качества. Необходимо учитывать разнообразие перегородок и интерьеров.

    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать графику для игры. Анимация, фоны, интерфейс

    Требуется разработка графики для игры в жанре защиты башни. Необходимо создать анимации, фоны и интерфейсы для пяти сцен, включая главное меню и магазин. Также нужны спрайты для пяти типов врагов с анимациями атаки и смерти. Стилизация под картон и бумагу, фиксированное разрешение 1280x720px. Оцените стоимость работы.

    Дизайн интерфейсов и игр4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D визуализация

    Есть такая задача, наложить 3д модель мобильного павильона на готовые фото бассейна Чертёж и фото павильона, фото самого бассейна приложил во вложениях Сколько это будет стоить и какие будут сроки исполнения?

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Подготовка к 3d печати

    Нужно подготовить руку "железного человека" к 3d печати. Что от меня будет требоваться и какая цена?

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • СРОЧНО! Сделать эскизный проект АР пристройки террасы к существующему

    Задача разработать эскизный альбом АР пристройки террасы -план обмера -план этажа -разрезы -кровля -фасады Примеры работы обязательно! Указать стоимость работы и сроки ...

    Архитектура зданий4 заявки
    Закрыт
    4 года назад