Требуется создать 10 сцен визуализации стеклянных перегородок в интерьере в высоком 4K качестве. Обязательно следовать представленным примерам стилистики и качества. Необходимо учитывать разнообразие перегородок и интерьеров.
- Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка графики для игры в жанре защиты башни. Необходимо создать анимации, фоны и интерфейсы для пяти сцен, включая главное меню и магазин. Также нужны спрайты для пяти типов врагов с анимациями атаки и смерти. Стилизация под картон и бумагу, фиксированное разрешение 1280x720px. Оцените стоимость работы.Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть такая задача, наложить 3д модель мобильного павильона на готовые фото бассейна Чертёж и фото павильона, фото самого бассейна приложил во вложениях Сколько это будет стоить и какие будут сроки исполнения?3D-графика13 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно подготовить руку "железного человека" к 3d печати. Что от меня будет требоваться и какая цена?3D-графика5 заявокЗакрыт4 года назад
Задача разработать эскизный альбом АР пристройки террасы -план обмера -план этажа -разрезы -кровля -фасады Примеры работы обязательно! Указать стоимость работы и сроки ...Архитектура зданий4 заявкиЗакрыт4 года назад