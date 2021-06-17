Требуется разработка графики для игры в жанре защиты башни. Необходимо создать анимации, фоны и интерфейсы для пяти сцен, включая главное меню и магазин. Также нужны спрайты для пяти типов врагов с анимациями атаки и смерти. Стилизация под картон и бумагу, фиксированное разрешение 1280x720px. Оцените стоимость работы.