Нарисовать графику для игры. Анимация, фоны, интерфейс

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Закрыт4 заявки375 просмотров

Игра – защита башни. Необходимо отстреливать врагов в течении волн (день). В конце волны открывается магазин с улучшениями.

Нужно нарисовать спрайты, фоны и анимацию.

Всего 5 сцен: Главное меню.

- Страница обмена валют.

- Страница с бонусами.

- Игровая зона.

- Магазин.

Пять типов врагов с анимациями атаки, бега и смерти:

– враг с рукопашным оружием

– враг с ручным противотанковым гранатомётом

– враг с автоматическим оружием

– враг на бронеавтомобиле, оснащенном пулеметом

– танк

Сделать иконки для Google Play, фон для скринов и банер в магазин.

Стилизация под модельки из картона и бумаги. Разрешение экрана фиксированое: 1280х720px.

Все файлы находятся здесь: https://disk.yandex.ru/d/jXLszyxpHtlZTw

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4 года назад
Zizfiv5o
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