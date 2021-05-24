Разработка интерфейса АРМ оператора

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт5 заявок450 просмотров

Необходима разработка интерфейса АРМ оператора, используя технологии react или vue. Обязателен подтвержденный опыт подобных проектов. Описание работ и макет предоставим после оценки компетенций. Сроки и сумму заказа согласуем после Вашей оценки работ.

Vue.js
4 года назад
Julypracticon
Юлич 
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