Нужно сделать рамку для мобильной квест игры в антураже стимпанка игра вертикальной ориентации И рамку для вариантов ответов. Рамка должна занимать мало места, для того, чтобы свободно умещался ...
Разработка интерфейса АРМ оператора
Необходима разработка интерфейса АРМ оператора, используя технологии react или vue. Обязателен подтвержденный опыт подобных проектов. Описание работ и макет предоставим после оценки компетенций. Сроки и сумму заказа согласуем после Вашей оценки работ.
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