Нужен дизайнейр в проект по доработке интерфейса личного кабинета

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт31 заявка664 просмотра

Ищем дизайнера в проект по доработке дизайна и интерфейса  личного кабинета студента. В данный момент разработан макет главной страницы (в приложении). Нужно доработка внутренние разделы и подразделы. Требования к исполнителю: оригинальный, креативный исполнитель, с опытом разработки удобных дизайнерских интерфейсов. От исполнителя требуется плотное взаимодействие с заказчиком по средством адио-видео связи, помощь в подборе решений.

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