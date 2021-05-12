В рамках этой задачи необходимо разработать дизайн-пакет для Instagram

Рекламу планируется подавать в сториз (отсюда можно понять по размерам)

По контенту: реклама франшизы вендингового оборудования

Нюансы: есть некоторые промо-изображения оборудования + фото + чертежи оборудования в формате PDF, возможно придется это как-то переносить / перерисовывать, чтобы получилось красиво

В пакете хочется видеть несколько вариантов для тестирования рекламы