Разработать дизайн-пакет для Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт6 заявок332 просмотра

В рамках этой задачи необходимо разработать дизайн-пакет для Instagram

Рекламу планируется подавать в сториз (отсюда можно понять по размерам)

По контенту: реклама франшизы вендингового оборудования

Нюансы: есть некоторые промо-изображения оборудования + фото + чертежи оборудования в формате PDF, возможно придется это как-то переносить / перерисовывать, чтобы получилось красиво

В пакете хочется видеть несколько вариантов для тестирования рекламы

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