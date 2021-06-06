Натянуть шаблон под наш двиг

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка364 просмотра

Вот есть такой шаб.

https://themesdesign.in/nazox/layouts/vertical/index.html

Nazox - Vuejs Admin & Dashboard Template

Хотим его натянуть на нашу админку/дашборд.

Будет по началу мин страниц:

1) внутренняя страничка, после авторизации с описание того куда попали и че делать

2) внутренняя страничка с таблицей, после авторизации с таблицей

3) страница логина, регистрации

4) страничка-шаблон, просто внешняя, для всяких там политик конфиденциальности итп.

5) страничка профиля после авторизации

4 года назад
kisskiller
Денис 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад