Дизайн интерфейса облачного сервиса, UI / UX

Разрабатываем сервис. Не просто сайт/лендинг, а сложный сервис с админкой, множеством форм, таблиц, графиков, и т. д. для интенсивной работы с данными.

Ищем UI / UX дизайнера, который сможет отрисовать все в Figma и выдавать разработчику готовый дизайн компонент со всеми необходимыми состояниями. При необходимости, консультировать разработчика по компонентам и их верстке. При необходимости, общаться голосом и в мессенжере чтобы выявить требования к UI. Дизайн планируем верстать в React-компоненты. Проект планируется длительным. Оплата итерациями, поэтапно.

От вас:

- Ценообразование, ориентировочная стоимость (за часы / интерфейсы / дни) и правила работы

- Готовность участвовать в голосовых созвонах для активного обсуждения

- Опыт разработки сложных интерфейсов и систем с большим количеством данных.

- Желательно опыт разработки UI/UX для React-разработчиков.