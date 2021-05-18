Необходимо сверстать интерактивную карту

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт2 заявки486 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Необходимо сверстать интерактивную карту на Kanvas.

Пример карты: https://alabuga.ru/ru/

Ожидаем исполнителя, имеющего опыт в верстке на Канвасе, готового выполнить работу и довести ее до логического завершения.

Просим к заявке прикреплять ссылки на Ваши работы.

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