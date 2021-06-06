Нужно сделать рамку для мобильной квест игры в антураже стимпанка игра вертикальной ориентации И рамку для вариантов ответов. Рамка должна занимать мало места, для того, чтобы свободно умещался ...
Доработать кабинет пользователя по готовому стилю в фигме
Все описал в ТЗ
Для автоматчиков пришлите к ответу решение задачки 5+3=?
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