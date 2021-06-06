Доработать кабинет пользователя по готовому стилю в фигме

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен7 заявок669 просмотров

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Для автоматчиков пришлите к ответу решение задачки 5+3=?

Figma
4 года назад
crydon
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

BaRyH
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
4 года назад
$65
2 дня
Escrow
Рекомендую исполнителя! Быстро, честко, всегда на связи. Спасибо за работу!
Отличный заказчик, позитивный, быстро отвечает, вежливый. Позволил поработать в необычном для меня амплуа. Был рад сотрудничеству. Всем советую!

Заявки фрилансеров

Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
4 года назад
Александра
 
24 года
5 лет в сервисе
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3 года назад
4 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
130 отзывов
4 года назад
#1
Дизайн интерфейсов и игр
Дмитрий
 
25 лет
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Был
10 месяцев назад
52 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
21 год
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Был
2 года назад
2 отзыва
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Валерия
 
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18 отзывов
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BaRyH
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5 лет в сервисе
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3 дня назад
4 года назад