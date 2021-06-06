Дизайн игрового проекта

Всем здравствуйте!

Необходимо сделать дизайн игровых интерфейсов для карточных игр(дурак, преферанс и др), для нард, шахмат, домино. Нужен гейм

дизайнер. Работа должна быть на высоте. С новичками работать не будем.

Только профессиональные дизайнеры. Насколько я понимаю, необходимо

отрисовывать все вручную . Ни каких пикселей на картинках быть не

должно. Форматы - десктоп, планшет, моб. версия. Работы много.

Большая просьба, не отзывайтесь на проект заготовками и не по теме. Только профессиональный ГЕЙМ ДИЗАЙНЕР. ПЛАТИМ ХОРОШО.

P.S. Схема сотрудничества только следующая: я прошу сделать пробник с фоном, игровым столом, иконкой. Если все хорошо, работаем как угодно, по предоплате или как захотите. Честно говоря, надоело платить предоплаты и потом получать мазню и что-то доказывать.

Мы клиенты хорошие.