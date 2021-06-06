Натянуть шаблон на vue для нашей админки

Если вкратце. Есть вот такой шаблон. https://themesdesign.in/nazox-vuejs/

У нас есть бекенд часть, и нужно пару страниц в админке и пару внешних(рега, авторизация) интергировать с этим интерфейсом. дадим вам куда стучать.. вы просто натягиваете этот шаблон чтоб визуально все работало так как задумано.

Вкратце что нужно описал в тз. Макс сроки 1 неделя. Займет у вас это 5 часов или 30 для меня значения не имеет. Оплачивать буду только за проектную работу, так что пишите сразу примерную стоимость (от ** до **).