Если вкратце. Есть вот такой шаблон. https://themesdesign.in/nazox-vuejs/ У нас есть бекенд часть, и нужно пару страниц в админке и пару внешних(рега, авторизация) интергировать с этим интерфейсом. дадим вам куда стучать.. вы просто натягиваете этот ...
UI дизайн semi-casual игры.
Здравствуйте, друзья!
Ищем дизайн(и дизайнера) для мобильной пазл игры. В приложении скриншоты раннего прототипа.
В первую очередь хотим увидеть две версии дизайна:
1. flat (простой чистый сдержанный)
2. candy-cartoon (сочный отблескивающий)
Каждую версию просим прислать в двух изображениях:
1. игровое поле (скриншот 1,2,3)
2. меню настроек (скриншот 4)
Спасибо за ваше время.
Победители конкурса
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