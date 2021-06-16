UI дизайн semi-casual игры.

$400
  1. Биржа фриланса
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Закрыт15 заявок8523 просмотра
#1$300
#2$50
#3$50

Здравствуйте, друзья! 

Ищем дизайн(и дизайнера) для мобильной пазл игры. В приложении скриншоты раннего прототипа.

В первую очередь хотим увидеть две версии дизайна:

1. flat (простой чистый сдержанный)

2. candy-cartoon (сочный отблескивающий)

Каждую версию просим прислать в двух изображениях:

1. игровое поле (скриншот 1,2,3)

2. меню настроек (скриншот 4)

Спасибо за ваше время. 

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Победители конкурса

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Дизайн интерфейсов и игр
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