Подготовка к 3d печати

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок503 просмотра

Нужно подготовить руку "железного человека" к 3d печати. Что от меня будет требоваться и какая цена?

4 года назад
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