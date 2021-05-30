Нужен профессиональный 3D-дизайнер, моушн-дизайнер

$250
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки465 просмотров

Нужен человек который сделает задний фон города, как на примере и танцующий скин FortNite.

4 года назад
guest_16047546614606
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
23 отзыва
4 года назад