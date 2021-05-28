Мы ищем художника для создания персонажей в игре на платформе Unity, а так же Гейм дизайнера. Тайминг 14:56 - https://www.youtube.com/watch?v=1JCdGH8xSF4 Напишите ориентировочную стоимость одного героя
Работа в фотошоп
Готовить подобные спецификации, все данные даются в заказе. Картинки все имеются, выносить линейные размеры на самих картинках и вносить данные в таблицу. 25 штук, оплата 900 рублей
Заявки фрилансеров
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