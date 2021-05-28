Работа в фотошоп

$12
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок494 просмотра

Готовить подобные спецификации, все данные даются в заказе. Картинки все имеются, выносить линейные размеры на самих картинках и вносить данные в таблицу. 25 штук, оплата 900 рублей

4 года назад
ZulfiyaBirykova
Зульфия 
44 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад

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Дмитрий
 
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