Иллюстрация ограждения котлована железным шпунтом.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен6 заявок500 просмотров

Добрый день, коллеги.

Необходимо иллюстрация ограждения котлована шпунтом ларсена для сайта https://pmkmost.ru/

что-то похожее на срез замли с забитым шпуном.

Примеры стилизации прикладываю (но с фундаментами)

4 года назад
igorspin
Игорь 
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3 года назад

Выбранный исполнитель

temabond
Артем 
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$25
3 дня
Все четко!
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