Добрый день.

Нужно создать фотореалистивный рендер продукта - пилочка для ногтей и бархатный чехол.

Только для фрилансеров с портфолио.

Пожалуйста, указывайте цены и сроки за оба предмета на прозрачном фоне.

Фото пилочки в приложении