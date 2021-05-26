Фотореалистивный рендер продукта

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт12 заявок635 просмотров

Добрый день.

Нужно создать фотореалистивный рендер продукта - пилочка для ногтей и бархатный чехол.

Только для фрилансеров с портфолио.

Пожалуйста, указывайте цены и сроки за оба предмета на прозрачном фоне.

Фото пилочки в приложении

4 года назад
iArt80
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Заявки фрилансеров

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