Разработать модель церкви в 3D Max

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  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки1747 просмотров

Добрый день!

По фотография (около 30 штук, здание с разных сторон) необходимо разработать 3D модель здания (церкви)

Ссылка на фотографии https://cloud.mail.ru/public/ipHQ/SrE7eqmk8

Требования к проекту:

1) Файл проекта в формате .max, 2 версии: для 3ds max 19 и той, в которой вы работали. Ограничения на размер - 10 Мб.

3) Файлы текстур. Отдельная текстура (если текстурировали не развёрткой) 20-100 Кб (можно несколько раз отступить от правила).

4) Видео объекта >=15 секунд

5) Отчёт с описанием процесса проектирования, >= 20 страниц.

Ссылка на пример готовой работы (другого объекта) https://cloud.mail.ru/public/pugJ/2MuXa6maF

3ds Max
4 года назад
marnish
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

schelkunov
Денис 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
$100
7 дней
Escrow
Взялся за работу и не выполнил её.
отличный заказчик, задача поставлена отлично, но увы не хватает мне времени на выполнение

Заявки фрилансеров

Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
16 часов назад
4 года назад
schelkunov
Денис 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад

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