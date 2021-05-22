Разработать модель церкви в 3D Max

Добрый день!

По фотография (около 30 штук, здание с разных сторон) необходимо разработать 3D модель здания (церкви)

Ссылка на фотографии https://cloud.mail.ru/public/ipHQ/SrE7eqmk8

Требования к проекту:

1) Файл проекта в формате .max, 2 версии: для 3ds max 19 и той, в которой вы работали. Ограничения на размер - 10 Мб.

3) Файлы текстур. Отдельная текстура (если текстурировали не развёрткой) 20-100 Кб (можно несколько раз отступить от правила).

4) Видео объекта >=15 секунд

5) Отчёт с описанием процесса проектирования, >= 20 страниц.

Ссылка на пример готовой работы (другого объекта) https://cloud.mail.ru/public/pugJ/2MuXa6maF