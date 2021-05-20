3D моделирования шляп

Для дипломной работы нужны 3D модели головных уборов с текстурами как на фото (см. вложения). Вот все модели на выбор:

https://disk.yandex.ru/d/RVP5lrDv7vXpyQ

Выберете какие проще (нужно выбрать 3 шляпы). По срокам - чем быстрее тем лучше. Модели нужны для масок в инстаграм