Создать 3D модель статуэтки

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Завершен4 заявки553 просмотра

Нужно создать 3Д модель статуэтки оленя на капот авто. Модель в формате STL для печати на 3Д принтере.

На фото видно что должно получится.

4 года назад
Anta-Groupe
Денис 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$25
4 дня
Мастер своего дела! Общительный, терпеливый.
Заказчик всегда на связи.По оплате все четко. Спасибо за интересный проект. Обращайтесь еще.

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Дмитрий
 
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Александр
 
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4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Алексей
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад