Настроить ПО Autocad Plant 3D для автоматизированного формирования комплекта изометрических чертежей с указанием монтажных размеров и спецификаций на сборочные узлы. срок до 30.06.21 оплата по договоренности.
Ретопология, развёртка и текстурирование в Blender
Приветствую уважаемые фрилансеры!
Необходимо сделать:
1. Ретопологию ( можно автоматическую ), главное что бы не было видно швов.
2. Покрасить модель что бы получилась белая матовая поверхность или наложить текстуру (текстурирование не обязательно, можно воспользоваться шейдерами блендера, задача получить вид модели максимально схожий с объектом на фото)
3. Интеграция и оптимизация модели для SparkAr.
Пример модели ниже. Необходимо проделать для 5 моделей, отправлю выбранному кандидату.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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