Ретопология, развёртка и текстурирование в Blender

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен5 заявок643 просмотра

Приветствую уважаемые фрилансеры!

Необходимо сделать:

1. Ретопологию ( можно автоматическую ), главное что бы не было видно швов.

2. Покрасить модель что бы получилась белая матовая поверхность или наложить текстуру (текстурирование не обязательно, можно воспользоваться шейдерами блендера, задача получить вид модели максимально схожий с объектом на фото)

3. Интеграция и оптимизация модели для SparkAr.

Пример модели ниже. Необходимо проделать для 5 моделей, отправлю выбранному кандидату.

Blender
4 года назад
freelanseeer_ua
Александр 
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Выбранный исполнитель

tatukoma
Андрей 
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tatukoma
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