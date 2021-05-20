3D конструктор кухни для сайта

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Закрыт2 заявки982 просмотра

Здравствуйте!

Нужно создать 3D конструктор кухни для сайта онлайн, все модули в 3d max предоставим.

вот что-то вроде этого но упрощённый вариант https://idealspaces-cuisines-aviva-prod.2020-platform.com/index.html#projects/anonymous/design/Kitchen

3ds Max
4 года назад
Irenjazz
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