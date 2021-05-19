Сделать 3д модель

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Сделать 3д модель для обработки дерева

размер 300 мм в диаметре без хвостика

модель в stl

4 года назад
guest_16214121351067
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров