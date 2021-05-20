Настроить ПО Autocad Plant 3D для автоматизированного формирования комплекта изометрических чертежей с указанием монтажных размеров и спецификаций на сборочные узлы. срок до 30.06.21 оплата по договоренности.
Создать 3д модель одежды
1. Создать 3в модель одежды по требованиям заказчика.
2. Далее "примерить" эту одежду на фото заказчика.
Детали задания
https://www.notion.so/3d-3463ffd86838426f8b56e549f997a6cf
Срок
3 дня
Что требуется
1. проникнуться идеей заказа (есть история создания контента)
2. не бояться предлагать свои идеи по деталям реализации заказа
Заявки фрилансеров
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