Создать 3д модель одежды

$255
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки478 просмотров

1. Создать 3в модель одежды по требованиям заказчика.

2. Далее "примерить" эту одежду на фото заказчика.

Детали задания

https://www.notion.so/3d-3463ffd86838426f8b56e549f997a6cf

Срок

3 дня

Что требуется

1. проникнуться идеей заказа (есть история создания контента)

2. не бояться предлагать свои идеи по деталям реализации заказа

4 года назад
guest_16215010441484
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