Настроить ПО Autocad Plant 3D для автоматизированного формирования комплекта изометрических чертежей с указанием монтажных размеров и спецификаций на сборочные узлы. срок до 30.06.21 оплата по договоренности.
Перенести 3D-объект на html-страницу
Коллеги, привет.
Есть 3D-объект в формате .fbx
Его нужно поместить на пустую html страничку, чтобы мы потом код перенесли на страницу сайта, где он продолжит жить))
Оцените, пожалуйста, стоимость и время на перенос.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно создать 3D конструктор кухни для сайта онлайн, все модули в 3d max предоставим. вот что-то вроде этого но упрощённый вариант https://idealspaces-cuisines-aviva-prod.2020-platform.com/index.html#projects/anonymous/design/Kitchen3D-графика2 заявкиЗакрыт4 года назад
Для начала вот архив: https://disk.yandex.ru/d/wKXbIXY-trNkEw На некоторые файлы из него буду ссылаться в описании проекта В общем, есть приблизительное ТЗ, есть несколько рендеров, которые нужно оживить. Есть вот такие рендеры ...Закрыт4 года назад
Сделать 3д модель для обработки дерева размер 300 мм в диаметре без хвостика модель в stl3D-графиканет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать 3Д модель статуэтки оленя на капот авто. Модель в формате STL для печати на 3Д принтере. На фото видно что должно получится.3D-графика1 исполнительЗавершен4 года назад
Приветствую уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать: 1. Ретопологию ( можно автоматическую ), главное что бы не было видно швов. 2. Покрасить модель что бы получилась белая матовая поверхность или ...3D-графика1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый вечер. Учусь на 3д Не успеваю делать в сроки Дипломку. Сколько стоит примерно заказать на Хайполи и в Лоуполи замоделить? У меня, космическая станция. Трудная ситуация и за того что много на себя взял ...Закрыт4 года назад
Нужно сделать 3D модель в программе Blender. Файлы прикреплены Крайний срок 19 мая 12 утра по мск, Предлагайте цену3D-графика13 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо нарисовать персонажа на ваш выбор из первой игры серии tekken(1995г.), наложить на него любую анимацию и поместить видео с анимацией и персонажем в файл формата .gifЗакрыт4 года назад
Задача: Для игры Cyberpunk Hero необходимо разработать 3D модель Колеса фортуны и отрендерить ее под нужным ракурсом для следующих экранов: Геймплей, Колесо фортуны. Ссылка на игру: iOS: https://apps.apple.com/app/cyberpunk-hero-epic-roguelike/id1540254654 ...3D-графика8 заявокЗакрыт4 года назад