Перенести 3D-объект на html-страницу

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Завершен4 заявки413 просмотров

Коллеги, привет.

Есть 3D-объект в формате .fbx

Его нужно поместить на пустую html страничку, чтобы мы потом код перенесли на страницу сайта, где он продолжит жить))

Оцените, пожалуйста, стоимость и время на перенос.

HTML
4 года назад
SunnyUnwon
Наталья 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

WebAlien
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$8
1 день
Спасибо большое Саше за работу. Он выполнил проект в полном объеме. Рекомендую.
Однозначно рекомендую к сотрудничеству! Задачи - понятны, фидбек моментальный.

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3 года назад
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