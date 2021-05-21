Нужно по аналогии разработать помещение (картинку прикладываю) с разных ракурсов, чтобы в дальнейшем можно было менять цвет и текстуру штор, подушек и тд Нужна вилка цен
3d модель танка Т-34
Game ready модель, поликаунт до 15к треугольников, тескстуры: normal map, base color, metallic/roughnes.
Моделить с учетом того, что башня будет вращаться. Гусеницу на low poly не детализировать, сделать как в примере, т. к. будет анимироваться путем вращения текстуры
текстура 4к на танк
на гусеницу 1к отдельно, должна тайлиться.
В качестве примера фото ис4, и текстуры гусеницы.
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