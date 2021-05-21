3d модель танка Т-34

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт7 заявок637 просмотров

Game ready модель, поликаунт до 15к треугольников, тескстуры: normal map, base color, metallic/roughnes.

Моделить с учетом того, что башня будет вращаться. Гусеницу на low poly не детализировать, сделать как в примере, т. к. будет анимироваться путем вращения текстуры

текстура 4к на танк

на гусеницу 1к отдельно, должна тайлиться.

В качестве примера фото ис4, и текстуры гусеницы.

4 года назад
LEGUSHKA
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Григорий
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Арсен
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Матвей
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Антон
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Яков
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евген
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
4 года назад

  • Похожие заказы

  • 3D визуализация для магазина штор

    Нужно по аналогии разработать помещение (картинку прикладываю) с разных ракурсов, чтобы в дальнейшем можно было менять цвет и текстуру штор, подушек и тд Нужна вилка цен

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимация 3D модели (робот-паук)

    $30

    Есть готовая (!!!) модель робота-паука, надо санимировать ее корректно (паучьи движения, клацание зубами, прыжок-нападение) Итоговый продукт: несколько отрендеренных видео с разных ракурсов для последующего монтажа (внедрение модели в видеоряд-клип).

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D моделирования шляп

    Для дипломной работы нужны 3D модели головных уборов с текстурами как на фото (см. вложения). Вот все модели на выбор: https://disk.yandex.ru/d/RVP5lrDv7vXpyQ Выберете какие проще (нужно выбрать 3 шляпы). По срокам - ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать 3д модель одежды

    $255

    1. Создать 3в модель одежды по требованиям заказчика. 2. Далее "примерить" эту одежду на фото заказчика. Детали задания https://www.notion.so/3d-3463ffd86838426f8b56e549f997a6cf Срок 3 дня Что ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 3 d логотип

    Есть готовый эскиз логотипа (печать). Необходимо перевести в цифровом формате, визуализация в 3D. Детали - в личной переписке.  Укажите цену и похожие работы в 3D.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Срочно! VR демонстрация УЗИ-оборудования для выставки

    Необходимо в кратчайшие сроки создать виртуальную комнату с демонстрацией 5 аппаратов-УЗИ. Степень интерактивности минимальная. 3д-сцена включает: - небольшую локацию и интерьер - модели аппаратов узи (модели будут предоставлены) ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенести 3D-объект на html-страницу

    Коллеги, привет. Есть 3D-объект в формате .fbx Его нужно поместить на пустую html страничку, чтобы мы потом код перенесли на страницу сайта, где он продолжит жить)) ...

    HTML
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • 3D ролик

    Для начала вот архив: https://disk.yandex.ru/d/wKXbIXY-trNkEw На некоторые файлы из него буду ссылаться в описании проекта В общем, есть приблизительное ТЗ, есть несколько рендеров, которые нужно оживить. Есть вот такие рендеры ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать 3д модель

    Сделать 3д модель для обработки дерева размер 300 мм в диаметре без хвостика модель в stl

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    4 года назад