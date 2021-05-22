3д модель желательно по фото
Разработка AR моб приложения на Unity 3D.
Приветствую. Вот тут более подробное описание задания
https://docs.google.com/document/d/1gCM0nAu-8cLB0syneZDQnBrNYAd1tA9xfYbCEyGtzMU/edit?usp=sharing
Пришлите свое резюме и портфолио пожалуйста.
Заявки фрилансеров
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