Модель по фото для 3Д принтер

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки1337 просмотров

Ищу человека кто мог бы сделать 3Д модель для дальнейшей распечатки.

4 года назад
Yakim88
37 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
62 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Арсен
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Влад
 
56 лет
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
14 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • 3D моделирование

    Необходимо сделать 3д модель инкубатора по фотографии, но работа должна быть выполнена так, словно ее делал новичок.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Внести изменения в 3D модель, для печати на 3д принтере.

    Требуется внести небольшие изменения в 3D модель, в формате STL , для печати на 3D принтере. ( Есть 3д модель складного крючка, нужно в модели сделать пазы, так , что бы вставлялся пруток диаметром 4мм ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать модель церкви в 3D Max

    Добрый день! По фотография (около 30 штук, здание с разных сторон) необходимо разработать 3D модель здания (церкви) Ссылка на фотографии https://cloud.mail.ru/public/ipHQ/SrE7eqmk8 Требования к проекту: 1) Файл проекта в формате ...

    3ds Max
    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • 3d модель танка Т-34

    Game ready модель, поликаунт до 15к треугольников, тескстуры: normal map, base color, metallic/roughnes. Моделить с учетом того, что башня будет вращаться. Гусеницу на low poly не детализировать, сделать как в примере, т. ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D визуализация для магазина штор

    Нужно по аналогии разработать помещение (картинку прикладываю) с разных ракурсов, чтобы в дальнейшем можно было менять цвет и текстуру штор, подушек и тд Нужна вилка цен

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимация 3D модели (робот-паук)

    $30

    Есть готовая (!!!) модель робота-паука, надо санимировать ее корректно (паучьи движения, клацание зубами, прыжок-нападение) Итоговый продукт: несколько отрендеренных видео с разных ракурсов для последующего монтажа (внедрение модели в видеоряд-клип).

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D моделирования шляп

    Для дипломной работы нужны 3D модели головных уборов с текстурами как на фото (см. вложения). Вот все модели на выбор: https://disk.yandex.ru/d/RVP5lrDv7vXpyQ Выберете какие проще (нужно выбрать 3 шляпы). По срокам - ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать 3д модель одежды

    $255

    1. Создать 3в модель одежды по требованиям заказчика. 2. Далее "примерить" эту одежду на фото заказчика. Детали задания https://www.notion.so/3d-3463ffd86838426f8b56e549f997a6cf Срок 3 дня Что ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 3 d логотип

    Есть готовый эскиз логотипа (печать). Необходимо перевести в цифровом формате, визуализация в 3D. Детали - в личной переписке.  Укажите цену и похожие работы в 3D.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад