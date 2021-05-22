Необходимо сделать 3д модель инкубатора по фотографии, но работа должна быть выполнена так, словно ее делал новичок.
Модель по фото для 3Д принтер
Ищу человека кто мог бы сделать 3Д модель для дальнейшей распечатки.
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