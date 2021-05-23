Добрый день. Нужно создать фотореалистивный рендер продукта - пилочка для ногтей и бархатный чехол. Только для фрилансеров с портфолио. Пожалуйста, указывайте цены и сроки за оба предмета на прозрачном фоне. Фото ...
Создание 3D рендера продающей картинки Штор
Необходимо создать 3D рендер, продающая картинка штор, с дальнейшем смены расцветки цветов
пример во вложении
Размер 1200х1600
Заявки фрилансеров
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