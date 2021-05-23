Создание 3D рендера продающей картинки Штор

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Закрыт3 заявки585 просмотров

Необходимо создать 3D рендер, продающая картинка штор, с дальнейшем смены расцветки цветов

пример во вложении

Размер 1200х1600

4 года назад
Timur_Khaliullin
Тимур 
36 лет
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4 года назад

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