Solidworks чертежи из 3d в 2d

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Закрыт6 заявок1083 просмотра

перенести чертежи из 3d в 2d в компас или просто в пнг или пдф

SolidWorks
4 года назад
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