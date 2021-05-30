Нужно импортировать исходник (один лист) AutoCad (есть исходник) в SketchUp и на основании проставленных высот сделать 3D ландшафт в SketchUp, все объекты, импортированные из AutoCad и их расположение сохранить.
Поднять барельеф 2d иконы.
Добрый день, коллеги!
Требуется поднять барельеф из 2д изображения с масштабированием под заданные габариты - под станок ЧПУ. Как понимаю, работа в программах скульптинга
Задача - сделать чистую сетку в stl. Ретопить не нужно.
Предпочтение исполнителям с профильным портфолио
Заявки фрилансеров
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