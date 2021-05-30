Поднять барельеф 2d иконы.

Добрый день, коллеги!

Требуется поднять барельеф из 2д изображения с масштабированием под заданные габариты - под станок ЧПУ. Как понимаю, работа в программах скульптинга

Задача - сделать чистую сетку в stl. Ретопить не нужно.

Предпочтение исполнителям с профильным портфолио