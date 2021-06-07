3D визуализация

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Закрыт13 заявок655 просмотров

Есть такая задача, наложить 3д модель мобильного павильона на готовые фото бассейна

Чертёж и фото павильона, фото самого бассейна приложил во вложениях

Сколько это будет стоить и какие будут сроки исполнения?

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