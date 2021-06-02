Смоделировать забор в разных вариантах и отрендерить их.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт23 заявки811 просмотров

Надо смоделировать забор в разных вариантах и отрендерить их.

1. Смоделировать забор-жалюзи или взять его 3D-модель в интернете.

2. Сделать разные варианты забора-жалюзи на базе его 3D-модели. То есть поменять некоторые элементы модели так, как показано в техзадании.

3. Создать визуализации вариантов забора-жалюзи под одним ракурсом, на одинаковом фоне. Визуализацию можно сделать простую.

Как выглядят «забор-жалюзи» и «забор-ранчо» смотрите в интернете.

Можете использовать готовые 3D-модели из интернета.

Фон в визуализации — сплошной белый цвет.

Всё что не описано в техзадании делайте на свой вкус.

Подробности на картинке, приложенной к заданию.

Всего надо сделать 48 вариантов одного забора: 2 варианта забора × 3 вида ламелей × 2 типа столбов × 4 цвета = 48 картинок.

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