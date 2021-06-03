Сделать в solid works 3D модель разборного сенд трака

Нужен специалист для моделирования пульта управления (пример прилагается) и предметов мебели (офис) необходимо моделирование с дальнейшей настройкой в юнити Сроки комфортные, но приступать нужно уже в ближайшие дни. Присылайте пожалуйста портфолио и ...