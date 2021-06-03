Надо смоделировать забор в разных вариантах и отрендерить их. 1. Смоделировать забор-жалюзи или взять его 3D-модель в интернете. 2. Сделать разные ...
Сделать в solid works 3D модель разборного сенд трака
Сделать в solid works 3D модель разборного сенд трака ( размеры дам)
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