Необходимо сделать рельефный дизайн двусторонной медали в 3д (дальше размещу заказ на производство на основании шаблона и детального дизайна). В качестве примера необходимо использовать медаль белградского марафона (приложена). Пример ...
Сделать 3d модели на основе 3д сканов.
Нужно создать под печать три .stl модели на основе трёх исходников- 3д сканов, которые предоставит заказчик.
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