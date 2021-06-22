Сделать 3d модели на основе 3д сканов.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен2 заявки393 просмотра

Нужно создать под печать три .stl модели на основе трёх исходников- 3д сканов, которые предоставит заказчик.

4 года назад
aa410
51 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kennykiller137
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$40
24 дня
Escrow
Всё отлично.
Все отлично. Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

kennykiller137
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
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5 месяцев назад
4 года назад
Рифат
 
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5 лет в сервисе
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4 года назад