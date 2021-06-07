3d модель дома в деревенском стиле

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Закрыт17 заявок631 просмотр

 Делаю с друзьями игру. Жанр Шутер от 1-го лица, Сюрвайвл хоррор с элементами выживания, хотел бы заказать 3д модель дома в стиле

современного русского села или деревни, то есть либо кирпичный, либо

деревянный, неважно...нужна внешняя коробка дома, внутренняя проработка

не нужна...если сработаемся, то за ней обращусь позже, так как внутренне

убранство будет прогружаться отдельной локацией. Текстуры нужно бэйс

калор и нормал..

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