3D модель скейта в solidworks

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок935 просмотров

сделать 3D модель скейта в solidworks по моим наброскам и расчитать нагрузку.

SolidWorks
4 года назад
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