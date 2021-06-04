Визуализация товара: Набор для творчества в технике макраме

Вложения: https://disk.yandex.ru/a/XMvKFLa0TCYnOQ

ТЗ:

необходимо сделать визуализацию товара: набор для рукоделия в технике макраме. Подвес для цветов

Сам набор - это крафтовая коробка. Внутри нее - всё необходимое для создание готового подвеса для цветов.

Что именно в наборе: МК, шнур для макраме, крючок вязальный , подушечка для крепления или кольцо, декоративные элементы (бусины, кольца), английские булавки

Визуализация в дальнейшем будет использоваться в карточке товара на маркетплейсах и в других онлайн-магазинах, соц.сетях, а так же на посадочных рекламных страницах.

Ракурсы:

1) коробка и рядом с ней составляющие набора: на какой-либо поверхности и на белом фоне.

2) готовый подвес в светлом современном скандинавском интерьере - в разных ракурсах. С цветком, без цветка.

Всего - 2 изображения с коробкой-набором и 4 изображения готового изделия в интерьере

Рефференсы прикладываю.

Форматы - изображения в JPG или PNG

Размеры: не менее 2500*2500 px

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