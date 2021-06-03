Смоделируйте в ThreeJS суперэллипсоид

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Закрыт1 заявка628 просмотров

Работа по Компьютерной Графике. Нужно смоделировать суперэллипсоид. https://ru.wikipedia.org/wiki/Суперэллипсоид

4 года назад
guest_16229964915779
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад