Сделать проект реконструкции нежилой части здания паркинг подземный в г. Киев. Непосредственно изменения нужны в бетонное основание при заезде в паркинг на 2-й этаж,которое покрыто асфальтом.Здание и его часть где нужны изменения является нижним уровнем жилого дома,сданного в эксплуатацию в 2014г. Хозяин здания говорит что проект потерян есть только схемы чертежи этажей .Мы подрядчики,должны там смонтировать свое механическое изделиие .В связи с этим возможно ли изменения поверхности покрытия и частично бетонного основания данного заезда, этой части здания. Эту задачу должен решить данный проект части здания.Также желательна 3D визуализация.Нужно провести все замеры,экспертизы и обследования в натуре на объекте и соответственно сам проект.Есть чертеж схема части здания и, место на эскизе где должна быть установлена мех.изделие-диаметром 5,5 м,высотой 15 см,вес распределенный 1,300 кг (мех.изд). На эскизе желтым выделено , вид сверху изделие в будущем монтируемое в нужном месте части здания.Если необходимо ТЗ, дайте список вопросов.Желательно проектная организация Киев или рядом для быстрых командировок.Необходима работа официально дог,лицензии безнал.документы.