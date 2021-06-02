Сделать проект реконструкции нежилой части здания паркинг подземный .

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт1 заявка475 просмотров

Сделать проект реконструкции  нежилой части здания паркинг подземный в г. Киев. Непосредственно изменения нужны в бетонное основание при заезде в паркинг на 2-й этаж,которое покрыто асфальтом.Здание  и его часть где нужны изменения является нижним уровнем жилого дома,сданного в эксплуатацию в 2014г. Хозяин здания говорит что проект потерян есть только схемы чертежи этажей .Мы подрядчики,должны там смонтировать свое  механическое изделиие .В  связи с этим возможно ли  изменения поверхности покрытия и частично  бетонного основания данного заезда,  этой части здания. Эту задачу должен решить данный проект части здания.Также желательна 3D визуализация.Нужно провести все замеры,экспертизы и обследования в натуре на объекте и соответственно сам проект.Есть чертеж схема части здания и, место на эскизе где должна быть установлена мех.изделие-диаметром 5,5 м,высотой 15 см,вес распределенный 1,300 кг (мех.изд). На эскизе желтым выделено , вид сверху изделие в будущем  монтируемое в нужном месте части здания.Если необходимо ТЗ, дайте список вопросов.Желательно  проектная организация Киев или рядом для быстрых командировок.Необходима работа официально  дог,лицензии безнал.документы.

4 года назад
budbum
53 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Инна
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад