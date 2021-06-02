Есть проектик плиты под домик 10*4, которая лежит на столбчатых опорах. Есть сомнения а адекватности армирования и толщине плиты (возможно толщину плиты стоит увеличить, а армирование в отдельных зонах - уменьшить). ...
Сделать проект реконструкции нежилой части здания паркинг подземный .
Сделать проект реконструкции нежилой части здания паркинг подземный в г. Киев. Непосредственно изменения нужны в бетонное основание при заезде в паркинг на 2-й этаж,которое покрыто асфальтом.Здание и его часть где нужны изменения является нижним уровнем жилого дома,сданного в эксплуатацию в 2014г. Хозяин здания говорит что проект потерян есть только схемы чертежи этажей .Мы подрядчики,должны там смонтировать свое механическое изделиие .В связи с этим возможно ли изменения поверхности покрытия и частично бетонного основания данного заезда, этой части здания. Эту задачу должен решить данный проект части здания.Также желательна 3D визуализация.Нужно провести все замеры,экспертизы и обследования в натуре на объекте и соответственно сам проект.Есть чертеж схема части здания и, место на эскизе где должна быть установлена мех.изделие-диаметром 5,5 м,высотой 15 см,вес распределенный 1,300 кг (мех.изд). На эскизе желтым выделено , вид сверху изделие в будущем монтируемое в нужном месте части здания.Если необходимо ТЗ, дайте список вопросов.Желательно проектная организация Киев или рядом для быстрых командировок.Необходима работа официально дог,лицензии безнал.документы.
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