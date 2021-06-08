По имеющимся примера отрисовать планировку с небольшими изменениями и добавлениями, и внешний вид дома в архикаде или автокоде
Проект модульной бани, мет. каркас, сендвич, стеклопакеты КМ,КМД
Предварительное ТЗ на разработку модульной бани
1. Аналог изделия - модель bio Luxe (https://saunahous.ru/bio-luxe.html)
2. Размеры габаритные - 3,2 м длина, 2,1 м ширина, 2,4 м высота (габариты не окончательные, +/- 50 см
можно скорректировать при проектировании если потребуется)
3. Остекление - желательно прорисовать узел стыковки между каркасом и рамой.
(за базу можно взять каталог Татпроф (ТПТ 65), или Алютех аналогичный).
Если есть возможность прикинуть толщину пакета и марку стекла, будет замечательно.
4. Описание желаемой констркуции и материалов:
4.1. Каркас - металлопрокат (квадрат/швеллер и т.п.)
4.2. Стены - предполагаются сендвич-панель (толщину и марку подобрать надо), можно рассмотреть другие варианты,
но у условием простоты монтажа и относительной дешевизны.
4.3. Отделка наружная - Лиственница примерно 30 мм толщина
4.4. Отделка внутренняя - Лиственница, вагонка примерно 14 мм, полы 27 мм
4.5. Печь - SAWO ARIES ARI3-90NI2-P (9 КВТ, ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ, НЕРЖАВЕЙКА, ВСТРОЕН. БЛОК МОЩНОСТИ)
5.Технология
5.1. Банню будут собирать в цеховых условиях. В налии из оборудования:
сварка, пила по металлу стационарная (можно пилить под углами), болгарки, шливалки и проч.
Можно заказать делатали из листа на лазерной резке, также их можно рисвать гнутые.
6. Требования к конструкции
6.1. Спроектировать так, чтобы можно было собрать в цеху полностью, под ключ, без доработок по месту.
6.2. После сбокри в цеху готовую баню будут грузить на машину, надо спроектирвать так, чтобы при подъеме ее не повело и она не развалилась, чтобы не лопнули стеклопакеты.
6.3. заложить крепления для подъема, чтобы они не портили внешний вид бани после установки (съемные или нет не важно)
6.4. Внутреннюю и внешнюю отделку можно не рисовать, но нужно сделать "закладные" чтобы было понятно как и что делать дальше
6.5. Продумать электрическую часть подключения печи и освещения (в соответсвии с ПУЭ, чтобы было безопасно, учитывая что помещение сырое).
6.6. Баня должна приезжать к заказчику, устанавливаться, "включаться в розетку" и быть полностью работоспособной.
Нужен человек/команда кто сможет сделать такой проект под ключ (электрика, каркас).
по чертежам строгих требований нет, главное чтобы было понятно и более менее близко к ЕСКД.
Все вопросы обсуждаем на всех этапах, сроки сжатые (макс. 1,5 недели от начала работ).
Обязательные требования
Портфолио, опыт в похожих конструкциях как преимущество.
Рабочие Чертежи в DWG и PDF.
Крайне желательно работать в "3D" программах. (возможно потребуется потом габаритная модель для рендера)
Заявки фрилансеров
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