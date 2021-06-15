Необходимо сделать 3д-модель. Опыт работы в Архикаде обязателен. Прошу отвечать на проект только при наличии опыта.
Необходим проект каркасной бани
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Необходим проект каркасной бани размеры 5*8 с односкатной крышей в современном стиле. Нужен архитектурный и конструктивный проект с точными размерами материала. Сориентируйте пожалуйста по цене и срокам
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