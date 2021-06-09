Сделать 3д-модель мебели в Архикаде

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт9 заявок490 просмотров

Необходимо сделать 3д-модель.

Опыт работы в Архикаде обязателен. Прошу отвечать на проект только при наличии опыта.

4 года назад
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